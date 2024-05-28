«Лето в Москве»: как в учреждениях культуры Москвы отметят День защиты детей

Организаторы подготовили масштабную программу В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 1 и 2 июня парки, музеи, культурные центры и другие учреждения, подведомственные Департаменту культуры столицы, проведут мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.