Рональд Д. Мур познакомит телезрителей с Богом войны

Создатель «Звездного крейсера Галактики», «Чужестранки» и других популярных сериалов Рональд Д. Мур назначен сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером телевизионной адаптации игровой серии God of War, уверяет Deadline.
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