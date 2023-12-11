Минцифры поделит 5G между операторам и силовиками. Благодаря динамическому применению

Военные и гражданские связисты смогут совместно использовать одни и те же частоты для ускорения внедрения сетей связи пятого поколения в РоссииКак сообщают «Известия», ведомство подготовило предложения по динамическому использованию спектра для сетей 5G.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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