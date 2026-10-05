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Царьград

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Балу переехал в новый вольер в Иваново за 2,2 млн рублей

Балу переехал в новый вольер в Иваново за 2,2 млн рублей

Медведь Балу, проживший 20 лет в клетке в ХМАО, обрел новый просторный вольер в Иваново. Его переезд, организованный благотворительным фондом "Легенда", стал возможен благодаря финансовой поддержке со всей России, собравшей 2,2 млн рублей.

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