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Данил Круговой: «В «Зените» молодым сложнее, у нас сильные легионеры. В этом сезоне у меня больше игрового времени, чем в прошлом – грех жаловаться»

Данил Круговой: «В «Зените» молодым сложнее, у нас сильные легионеры. В этом сезоне у меня больше игрового времени, чем в прошлом – грех жаловаться»

Ранее футболист заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту. Нынешнее соглашение левого защитника с клубом действует до 30 июня 2024 года.

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