Новое поколение Kia Sportage показано на первых шпионских фото с изменённым дизайном и интерьером

Фотошпионы засняли кроссовер Kia Sportage нового поколения во время дорожных испытаний. Автомобиль отличается заметно изменённым внешним обликом и обновлённым интерьером, что говорит о серьезных дизайнерских доработках модели.
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