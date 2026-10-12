МТС внедрила функцию благотворительных сборов в сервис платежей MTS Pay

Компания МТС запустила новую функцию благотворительных сборов в своём сервисе приёма платежей MTS Pay, которая позволяет бизнесу открывать фандрайзинговые кампании для социальных инициатив, а пользователям — перечислять средства на поддержку нуждающихся напрямую через платёжный экран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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