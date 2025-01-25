Кадры того, как экшн-камера GoPro и каска спасли жизнь украинскому пехотинцу. Боец ВСУ попал под стрелковый огонь во время броска гранаты.
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Кадры того, как экшн-камера GoPro и каска спасли жизнь украинскому пехотинцу. Боец ВСУ попал под стрелковый огонь во время броска гранаты.
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