Закон, порядок, государство

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GlampStory. Интервью на берегу – о камчатском сервисе, "рабовладельческих" схемах и тумане

GlampStory. Интервью на берегу – о камчатском сервисе, "рабовладельческих" схемах и тумане

Свежий ветер покачивает белый шатер, треплет его макушку, в камине потрескивают дрова, а всего в нескольких метрах играет волнами бесконечный Тихий океан… Сколько людей мечтает оказаться здесь! Но, представьте, есть счастливчики, у которых так выглядит не предел мечтаний, а… рабочий кабинет.

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