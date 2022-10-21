GlampStory. Интервью на берегу – о камчатском сервисе, "рабовладельческих" схемах и тумане

Свежий ветер покачивает белый шатер, треплет его макушку, в камине потрескивают дрова, а всего в нескольких метрах играет волнами бесконечный Тихий океан… Сколько людей мечтает оказаться здесь! Но, представьте, есть счастливчики, у которых так выглядит не предел мечтаний, а… рабочий кабинет.
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