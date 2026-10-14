1 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге умерла Александра Яковлева. Ей было 64 года. Страна знала её по «Экипажу» и «Чародеям», но её жизнь не закончилась кино: Яковлева была вице-мэром Калининграда, депутатом, сценаристом, продюсером и железнодорожным управленцем.