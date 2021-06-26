Хорёк: 20 часов сна и 4 часа в режиме кровавого берсеркера. Жизнь диких хорьков выглядит как безумие

Несколько лет назад у меня возникло непреодолимое желание придумать что-то максимально милое. Я отложил в сторону менее значимые дела (подготовка к сессии подождёт) и отправился собирать квинтэссенцию милоты.
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