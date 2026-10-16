Сторонники Трампа предложили ввести военное положение после ноябрьских выборов в Конгресс, если Республиканская партия проиграет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Рыбарь»: в Крымс...
- «Рыбарь»: в Крымс...
- "Украина теперь б...
Так и знала, что Трамп выкинет какой-нибудь фортель для своей победы или удержания власти. Военное положение - это круто. Всех поставить по стойке смирно. Это уже серьёзный вариант. Великий Трамп, великие и его решения.