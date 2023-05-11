Принцесса-воительница: Шарлотта без труда победила старшего брата

Дочка Кейт Миддлтон порадовала своей непосредственностью. Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта LEGION-MEDIA8-летняя Шарлотта уже не в первый раз доказывает, что в играх она ничуть не хуже «мальчишек», то есть ее братьев, принцев Джорджа и Луи.