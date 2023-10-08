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Мировое обозрение

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Rivian рассчитывает выпускать электромобили безубыточно с конца следующего года

Rivian рассчитывает выпускать электромобили безубыточно с конца следующего года

На уходящей неделе компания Rivian отчиталась о количестве выпущенных и отгруженных электромобилей в третьем квартале, превзойдя ожидания аналитиков, а также подтвердив свою готовность по итогам года выпустить 52 000 машин.

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