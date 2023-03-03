Вечерний Новосибирск

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Курсанты-разведчики десантировались с Ми-8АМТШ в Новосибирской области

Курсанты-разведчики десантировались с Ми-8АМТШ в Новосибирской области

Младшие специалисты разведки выполнили прыжки с парашютом в Новосибирской области. Как уточняет пресс-служба Центрального военного округа, тренировочные мероприятия проходили в дневное и ночное время, разведчики десантировались с военного вертолета.

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