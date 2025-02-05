Онколог Каприн связал рост числа больных раком с ростом продолжительности жизни

Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн связал рост числа больных раком в РФ со старением населения и улучшением качества диагностики этого заболевания.
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