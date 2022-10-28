Последний царь и последняя война независимой Македонии

Римские легионеры на рисунке Шона О'Брайена Весной 336 года до н. э. произошло событие, фатально подкосившее набиравшую силы Македонию.
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