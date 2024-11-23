"Конечно, "Северный поток" в американских руках может стать и инструментом давления на Россию. Но играть в эту игру можно вдвоём. Например, пообещать поставки, но не начать их. Мол, "Газпром" хотел, но в правительстве были против." - авто, ты всех за идиотов держишь? "Газпром хотел" - это уже Правительство ..!

чвсатпкьл

Чепуха и не более, инвестор Стивен Линч, специализирующийся на проблемных активах, обратился в Минфин США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если трубопровод выставят на аукцион. А этим газопроводом владеет не только этот единственный оператор, то есть он вообще не владеет этими нитками газопроводов, а только управляет. «Северный поток» – это международный проект, в разработке которого участвовали Россия, Германия, Голландия и Франция. Управляет потоком специально созданная в Швейцарии организация Nord Stream AG. Ее акционерами являются российская компания Газпром (51%), немецкие Wintershall и E.ON Ruhrgas (по 15,5% каждая), голландская Nederlandse Gasunie (9%) и французская GDF Suez (9%). Второй вопрос, зачем теперь нужен кому-то это трубное железо если только не на металлолом. На самом деле для регулирующих органов важно совсем другое: не кому принадлежит газопровод, а чей газ по нему идет, кто на этом зарабатывает. Разумеется, по "СП-2" может идти только российский газ. 🤣😂