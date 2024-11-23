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Закон и Порядок

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  • чвсатпкьл
    (Конечно, "Северный поток" в американских руках может стать и инструментом давления на Россию) а что в России железа ..."Северные потоки"...
  • чвсатпкьл
    Чепуха и не более, инвестор Стивен Линч, специализирующийся на проблемных активах, обратился в Минфин США с просьбой ..."Северные потоки"...

"Северные потоки" могут отойти товарищу Трампа: Сделка перед "большой войной" заставила Бобровского поперхнуться чёрной икрой

"Северные потоки" могут отойти товарищу Трампа: Сделка перед "большой войной" заставила Бобровского поперхнуться чёрной икрой

Царьград Коллаж: Царьград Западные СМИ сообщают о возможной покупке "Северных потоков" товарищем Дональда Трампа Стивеном Линчем.

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Комментарии
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Александр Конкин
&quot;Конечно, &quot;Северный поток&quot; в американских руках может стать и инструментом давления на Россию. Но играть в эту игру можно вдвоём. Например, пообещать поставки, но не начать их. Мол, &quot;Газпром&quot; хотел, но в правительстве были против.&quot; - авто, ты всех за идиотов держишь? &quot;Газпром хотел&quot; - это уже Правительство ..!
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5 час.
чвсатпкьл
Чепуха и не более, инвестор Стивен Линч, специализирующийся на проблемных активах, обратился в Минфин США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если трубопровод выставят на аукцион. А этим газопроводом владеет не только этот единственный оператор, то есть он вообще не владеет этими нитками газопроводов, а только управляет. «Северный поток» – это международный проект, в разработке которого участвовали Россия, Германия, Голландия и Франция. Управляет потоком специально созданная в Швейцарии организация Nord Stream AG. Ее акционерами являются российская компания Газпром (51%), немецкие Wintershall и E.ON Ruhrgas (по 15,5% каждая), голландская Nederlandse Gasunie (9%) и французская GDF Suez (9%). Второй вопрос, зачем теперь нужен кому-то это трубное железо если только не на металлолом. На самом деле для регулирующих органов важно совсем другое: не кому принадлежит газопровод, а чей газ по нему идет, кто на этом зарабатывает. Разумеется, по &quot;СП-2&quot; может идти только российский газ. 🤣😂
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3 час.
ч
чвсатпкьл
(Конечно, &quot;Северный поток&quot; в американских руках может стать и инструментом давления на Россию) а что в России железа уже не хватает?🤣😂
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3 час.

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