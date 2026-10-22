Колумбия: местные СМИ сообщили, что около 600 человек были перемещены и лишены доступа к еде и воде в Линаресе и Лос-Андесе, департамент Нариньо, с 17 октября из-за продолжающихся столкновений между бывшими диссидентами из ФАРК и Объединенными силами самообороны Нариньо.
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