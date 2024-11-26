Глава ФСБ уличил НАТО в попытке взять под контроль еще один регион

НАТО активно внедряется в Арктику и Балтийский регион, а также ищет доступ к Каспию. Об этом заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ), глава ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.