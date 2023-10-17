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  • Гость
    Каки то существенные изменения наступят только тогда, когда ребёнка высокопоставленного чиновника изобьют до потери с...Полиция задержала...
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СК проверит информацию об угрозах петербуржцу и его семье от мигрантов

По информации 78.ru, речь идёт о бойце отряда «Эспаньола» с позывным «Питбуль». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки в отношении этнической банды, которая хозяйничала в Петербурге.

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Комментарии
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А
Алексей
Всех тварей поганой метлой из России. Совсем ублюдки распустились
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3 час.

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