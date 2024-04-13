Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 13 апреля 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики.
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