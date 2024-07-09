Лучшие проекты «Кастом Конвенции 2024»

Легендарная «Кастом Конвенция» в этом году отмечает юбилей: фестивалю десять лет. Центром притяжения любителей кастом-культуры на этот раз стала новая для «Конвенции» локация — бизнес-квартал «Арма», а территория мероприятия была поделена на тематические зоны.
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