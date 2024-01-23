Трамп назвал особую черту руководителей РФ и КНР

Бизнесмен и бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался о качествах российского и китайского лидеров, подчеркнув их любовь к стране и стремление сделать их преуспевающими на мировой арене.
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