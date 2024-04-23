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При обслуживании светофоров в Новосибирске было украдено 50 млн рублей

При обслуживании светофоров в Новосибирске было украдено 50 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Прокурор Новосибирской области подал гражданский иск о взыскании в пользу мэрии Новосибирска 50 млн рублей, которые были украдены при выполнении госконтрактов по обслуживанию светофоров.

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