Молодогвардейцы РТ устроили патриотический флешмоб в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ

В преддверии Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией, Татарстанское реготделение «Молодой Гвардии Единой России» совместно с комитетом по делам детей и молодежи Казани провело патриотическую акцию.
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