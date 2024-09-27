Молодогвардейцы РТ устроили патриотический флешмоб в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ

В преддверии Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией, Татарстанское реготделение «Молодой Гвардии Единой России» совместно с комитетом по делам детей и молодежи Казани провело патриотическую акцию.