Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО, а ВСУ находятся на грани развала

Он допустил, что Запад может развязать глобальный конфликт с эпицентром в ЕвразииГлава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению поставленных целей специальной военной операции, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным.
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