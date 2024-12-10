Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО, а ВСУ находятся на грани развала

Он допустил, что Запад может развязать глобальный конфликт с эпицентром в ЕвразииГлава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению поставленных целей специальной военной операции, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным.