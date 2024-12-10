Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

648 подписчиков

Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО, а ВСУ находятся на грани развала

Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО, а ВСУ находятся на грани развала

Он допустил, что Запад может развязать глобальный конфликт с эпицентром в ЕвразииГлава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению поставленных целей специальной военной операции, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх