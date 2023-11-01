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Закон и Порядок

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О, сюжет – Байден грозит заблокировать помощь Израилю

О, сюжет – Байден грозит заблокировать помощь Израилю

Байден вступил в открытый конфликт с Конгрессом из-за помощи УкраинеРанее хитрый дедушка Джо, зная, что американские конгрессмены уже не хотят поддерживать киевскую хунту, запихал пакет помощи Зеленскому в законопроект о помощи Израилю.

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