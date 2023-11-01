О, сюжет – Байден грозит заблокировать помощь Израилю

Байден вступил в открытый конфликт с Конгрессом из-за помощи УкраинеРанее хитрый дедушка Джо, зная, что американские конгрессмены уже не хотят поддерживать киевскую хунту, запихал пакет помощи Зеленскому в законопроект о помощи Израилю.