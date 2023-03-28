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Две вещи не могу понять: 1. Почему днём так сладко спится?! 2. Почему ночью так вкусно жрётся?!

Две вещи не могу понять: 1. Почему днём так сладко спится?! 2. Почему ночью так вкусно жрётся?!

«Алло, Бен Ладен? Это Дима Дибров вас беспокоит. Вы не подскажете нашему участнику, какое самое высокое здание в Нью-Йорке?» Лечащий врач объясняет: - Скажите вашей жене, чтобы она не волновалась по поводу того, что стала хуже слышать, это сугубо возрастное.

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