Отмечать сегодня Ночь валяния под лавкой – так себе идея, потому что все-таки зима, а лавка в мире наших ассоциаций – это скорее на улице.
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Отмечать сегодня Ночь валяния под лавкой – так себе идея, потому что все-таки зима, а лавка в мире наших ассоциаций – это скорее на улице.