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Мировое обозрение

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Трамп надеется, что Уиткофф и Кушнер добьются завершения войны на Украине

Трамп надеется, что Уиткофф и Кушнер добьются завершения войны на Украине

Дональд Трамп вновь делает ставку на своих проверенных переговорщиков. Президент США объявил, что специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправляются в Москву и Киев с новым мирным предложением по урегулированию российско-украинского конфликта.

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