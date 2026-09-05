Трамп надеется, что Уиткофф и Кушнер добьются завершения войны на Украине

Дональд Трамп вновь делает ставку на своих проверенных переговорщиков. Президент США объявил, что специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправляются в Москву и Киев с новым мирным предложением по урегулированию российско-украинского конфликта.