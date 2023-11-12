Маск назвал интересной статью о причастности Украины к атаке на «Севпотоки»

Американский предприниматель Илон Маск одним словом прокомментировал материал, представленный авторами The Washington Post о том, что Украина причастна к диверсии, произошедшей на газопроводах «Северный поток».
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