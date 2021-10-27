Мировое обозрение

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Трамп раскритиковал идею «налога на миллиардеров»

Трамп раскритиковал идею «налога на миллиардеров»

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал идею «налога на миллиардеров», предложенного демократами для обеспечения масштабных социальных трат.

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Сергей Дмитриев
Автор книги "Как заключать сделки" м-р Трамп сейчас пишет книгу "Как курочитиь сделки конкурентов" на опыте блокировки Сп-2 и не только. /это фейк/

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