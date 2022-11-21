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ЛЛ
лина любимцева
Англичане - наглые, не воспитанные, не культурные и хамские твари!! Их будет вернее называть НЕ "англичане", а НАГЛИЧ...
Болельщики освист...
Иван Петров
Поляки, это самообман.
Польские военные ...
Сергей Роднов
Ты кто придурок?
Столтенберг счел ...
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Стрела
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