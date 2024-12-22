Генерал Алаудинов: «Ахмат» и спецназ 2-й бригады спасли Россию в августе от катастрофы под Курском

Всё, что происходило на этом направлении минувшим летом, до боли напоминало обстановку под Юхновом в октябре 1941-го 18 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на традиционном брифинге для военных атташе рассказывал об итогах работы и службы в наших армии и на флоте в 2024 году.