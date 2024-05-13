Монах Лука Степанов рассказал тулякам, куда отправляется душа после смерти

Олег Дембо

Надо о ЧЕЛОВЕКЕ думать в ЦЕЛОМ, а не только о его душе, которую церковники придумали, чтобы делать из людей баранов. Нечего потусторонним судом пугать. Мертвец он и есть мертвец, как камень на дороге. Фу, как некрасиво дурить людей, предлагая то, о сам и понятия не имеешь. А почему бы людям не предложить ВОСКРЕСЕНИЕ после смерти? А почему бы людям не предложить средство от ВСЕХ болезней? А почему бы людям МИР не устроить на всей земле? А суд для ПРЕСТУПНИКОВ нужен, чтобы зла не было на земле. Да и то, пока они живые по земле ходят.