После смерти каждого человека его душа подвергается суду, согласно учению церкви. Такое заявление сделал монах Лука Степанов, передает дзен-канал "Святые места".
Монах Лука Степанов рассказал тулякам, куда отправляется душа после смерти
Комментарии
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Олег Дембо
Надо о ЧЕЛОВЕКЕ думать в ЦЕЛОМ, а не только о его душе, которую церковники придумали, чтобы делать из людей баранов. Нечего потусторонним судом пугать. Мертвец он и есть мертвец, как камень на дороге. Фу, как некрасиво дурить людей, предлагая то, о сам и понятия не имеешь. А почему бы людям не предложить ВОСКРЕСЕНИЕ после смерти? А почему бы людям не предложить средство от ВСЕХ болезней? А почему бы людям МИР не устроить на всей земле? А суд для ПРЕСТУПНИКОВ нужен, чтобы зла не было на земле. Да и то, пока они живые по земле ходят.
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16 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Если аватарка ваша, то... старость пришла одна, без мудрости... Что же вы, батенька, столько лет прожили и... ничего не накопили за душой своей? Умирать то как будете?.. Не страшно "бревном" валяться потом...
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16 час.
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