Триумф Путина, трагедия перевозчиков и «вспышка веселья» в КНДР

Авиакомпании пожаловались на трудности из-за закрытого неба РоссииЕвропейские авиакомпании столкнулись с «нечестными условиями игры» после потери доступа к российскому воздушному пространству, заявил гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто.
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Самыми глупыми из охохлившихся соседей-это финики. Уж кому не стоило лезть на рожон, так это им! Но пусть теперь хлебают большой ложкой и не жужжат!)😏