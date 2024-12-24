Эколог Каваносян: пятно мазута в Черном море может сменить маршрут

Эколог Георгий Каваносян заявил РИА Новости, что пятно мазута в Черном море может изменить маршрут. "Пятно отошло от побережья Керченского полуострова и движется в сторону Таманского залива, к Тамано-Запорожскому заказнику", - поделился Каваносян.
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