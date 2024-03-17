Ученые объяснили, почему дошкольникам нельзя отправляться в постель с планшетом

Свет от экрана приводит к резкому падению уровня «гормона сна». источник: Freepik Как ранее установили исследователи из Университета штата Колорадо (США), дети дошкольного возраста очень чувствительны к воздействию света в темное время суток.
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