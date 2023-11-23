Бои в Крынках, 22 ноября: «А ФАБы здесь громкие»

Что на самом деле происходит на левом берегу Днепра в Херсонской области Александр Ситников Фото: AP/TASS На левом берегу Днепра в районе Крынок, где создан самый медийный плацдарм укровермахта, продолжаются бои.
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