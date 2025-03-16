Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. В Запорожской области на степногорском направлении ликвидирован один из главарей украинской националистической организации "Правый сектор"* во Львовской области Михаил Алексеев, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам … .
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