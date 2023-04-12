Русские гаубицы “Мста-С” уничтожили живое скопление врага на Запорожском направлении

Военный с позывным “Днепр” сообщил о работе русских военных в этом направленииКомандир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным “Днепр” рассказал об уничтожении скопления украинских боевиков русскими бойцами с помощью гаубиц “Мста-С”.