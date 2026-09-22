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Мировое обозрение

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США предложили $5 млрд на восстановление энергетики Ближнего Востока

США предложили $5 млрд на восстановление энергетики Ближнего Востока

Вашингтон готов направить $5 млрд в новый фонд, задачей которого станет восстановление энергетической инфраструктуры стран Ближнего Востока.

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