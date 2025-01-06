Из России впервые выслали мусульман, что строго 5 раз в день совершают молитву, где бы не находились.
Домой, в аулы: Управу на публичное расстилание ковриков нашли в законах
Комментарии
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Иринушка
"кто сейчас уехал к родственникам в бывшие республики СССР, с удивлением отмечают, что ничего подобного, как в России, там нет, и жёстко пресекается любая попытка показательной религиозности." - вот ключевые слова. А у нас ведь все можно ......
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12 час.
И
Иринушка
И с кавказцами.
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12 час.
Silver Kont
Дык надо было переебать ослоёба на стройке арматурой по спине, сразу бы охота корчить из себя святошу отпала....
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4 час.
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