Домой, в аулы: Управу на публичное расстилание ковриков нашли в законах

Иринушка

"кто сейчас уехал к родственникам в бывшие республики СССР, с удивлением отмечают, что ничего подобного, как в России, там нет, и жёстко пресекается любая попытка показательной религиозности." - вот ключевые слова. А у нас ведь все можно ......