Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана: «Здесь он был не нужен»

Фото: соцсети Александра Плющенко Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его сын Александр сменил спортивное гражданство на азербайджанское из-за отсутствия перспектив для развития в России.
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