НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана: «Здесь он был не нужен»

Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана: «Здесь он был не нужен»

Фото: соцсети Александра Плющенко Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его сын Александр сменил спортивное гражданство на азербайджанское из-за отсутствия перспектив для развития в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии