После разговора президентов России и США над Европой и остатками Украины разнесся протяжный звук. Сначала показалось, что это воздушная тревога (действительно, сразу после окончания звонка на окраинах Киева, в Одессе, Днепропетровске и Запорожье продолжились пламенные приветы от российских ВКС), но в итоге выяснилось, что это стон коллективной евро-Ярославны.
Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе
Комментарии
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Eduard
Это не миротворцы! Люди которые по сути сторона конфликта и передают оружие не могут считаться "миротворцами"!.Нк много ли наглости Европа на себя берет,одной стороной перевороты устраивают,оружие поставляют,а другой прикидыааются"христианами-миротворцами",
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13 час.
Сергей Безон
Как всегда - Второй фронт на стороне победителей!
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12 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Хорватии была Сербская Краина. Хорваты сосредоточили войска на границе с Сербской Краиной и предупредили сербов, что если они вздумают сопротивляться, то против них выступит все НАТО. Изгнали 200 тысяч сербов.
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6 час.
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