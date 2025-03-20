Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей
    Эти так называемые " друзья" живут за счёт моих детей и внуков. Зачем нам нужны эти халявщики? Отдыхать - так наших т...Абхазия: комплекс...
  • Галина
    Что то на улице людей почти нет, наверное все в России околачиваются..Турист из России ...
  • Олег Самойлов
    Ага! Просто ПРАВДА - ЕСТЬ ВСЕГДА ПРАВДА, а вот лжи -  вариантов до бесконечности!Насколько беднее ...

Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе

Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе

После разговора президентов России и США над Европой и остатками Украины разнесся протяжный звук. Сначала показалось, что это воздушная тревога (действительно, сразу после окончания звонка на окраинах Киева, в Одессе, Днепропетровске и Запорожье продолжились пламенные приветы от российских ВКС), но в итоге выяснилось, что это стон коллективной евро-Ярославны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Это не миротворцы! Люди которые по сути сторона конфликта и передают оружие не могут считаться &quot;миротворцами&quot;!.Нк много ли наглости Европа на себя берет,одной стороной перевороты устраивают,оружие поставляют,а другой прикидыааются&quot;христианами-миротворцами&quot;,
Ответить
13 час.
Сергей Безон
Как всегда - Второй фронт на стороне победителей!
Ответить
12 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Хорватии была Сербская Краина. Хорваты сосредоточили войска на границе с Сербской Краиной и предупредили сербов, что если они вздумают сопротивляться, то против них выступит все НАТО. Изгнали 200 тысяч сербов.
Ответить
6 час.
наверх