Новейший корейский семейный внедорожник с 9-местным салоном набирает популярность

В Южной Корее только начался прием предзаказов на новейший внедорожник , но новинка уже стала хитом. За один лишь день предварительных заказов было зарегистрировано 33 567 заявок! Это впечатляющий показатель, который на 50% превосходит результаты первого поколения Palisade за аналогичный период.
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