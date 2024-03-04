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Игроки «МЮ» сомневаются, что тен Хаг будет руководить командой в следующем сезоне (Daily Mail)

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проиграл в дерби «Манчестер Сити» (1:3) и после 27 туров занимает 6-е место в АПЛ, отставая от топ-4 на 11 очков.

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