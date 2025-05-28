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  • Nata
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"Где бабло?": глава Новокаховского округа потерял пост после этого видео

"Где бабло?": глава Новокаховского округа потерял пост после этого видео

Avia.pro - СМИ Новая Каховка пережила скандал, который стоил должности главе городского округа Виталию Гуре.

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Комментарии
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В С
Сука мордастая. Одно слово - хохляндия.
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1 час.
Татьянка Яцук
Что характерно- что ни г.... то из этой странной партии- кого нипопадя набирают что ли- для количества- чтобы дельные законопроекты отклонять большинством?!
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54 мин.
epobedimski
Как могли его выбратьс такой физиономией!
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51 мин.
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