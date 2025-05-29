«В хлам, в пыль»: Россия готовит ответ на новые дальнобойные угрозы с Запада Ирина ВальковаВ условиях продолжающегося украинского конфликта, который не просто затянулся, а превратился в масштабное противостояние с Западом, Россия демонстрирует готовность к новым вызовам, в том числе и к новым видам ударов по своей территории.